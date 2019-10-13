محيي الدين محروس - العدوان التركي وأخطاره ومهمات السوريين

2019/10/13 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس قامت تركيا بعدوان عسكري سافر بالطائرات والمدرعات وبمختلف الأسلحة باجتياح شمال شرقي الفرات وذلك بتاريخ 09.10.2019 على مرأى ومسمع كل دول العالم! بالطبع، معظم الدول العربية ومعظم دول العالم نددت بهذا العدوان المُسلح على سوريا، وأشارت إلى أخطاره وتداعياته على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم.بينما تراوحت مواقف السوريين بين مؤيدٍ، ومعارضٍ بخجل، وبين مُنددٍ بقوة بهذا العدوان على الوطن.ال......

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