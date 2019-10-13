2019/10/13 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اكدت كتلة ارادة النيابية, الاحد, ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعد قائمة ثانية لاستبدال بعض الوزراء, مبينة ان القائمة سترسل لمجلس النواب نهاية الشهر الجاري.وقال رئيس الكتلة النائب حسين عرب في تصريح ل المركز الخبري، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم لمجلس النواب قائمة جديدة باسماء وزراء جدد عدا وزارات التربية والصحة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائمة وزراء جديدة الى البرلمان نهاية الشهر الحالي المركز الخبري الوطني.

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