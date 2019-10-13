اللجنة الوزارية العليا للتحقيق بأحداث التظاهرات تعقد اجتماعها الأول وتتخذ عدة قرارات

2019/10/13 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

عقدت اللجنة الوزارية العليا برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، والتي شكلها مجلس الوزراء للتحقيق في الاحداث التي رافقت التظاهرات الاخيرة، امس السبت، اجتماعها الاول.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط، فقد "جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات عمل اللجنة وانجاز مهمتها ضمن السقف الزمني المحدد لها".

واضاف البيان: "وتقرر في الاجتماع ان تتولى اللجنة، جمع الوثائق والادلة والاستماع الى شهادات جميع الشهود من ذوي العلاقة، ومن ثم رفعها الى مجلس القضاء الاعلى للنظر فيها، واتخاذ الاجراءات بشأنها، وفقا للقوانين العراقية".

كما تقرر ايضا، وفق البيان، ان "تبقى اللجنة دائمة الانعقاد، لحين اكمال جميع الملفات، وتقديمها الى الجهات المختصة".

وشهدت العاصمة بغداد إلى جانب محافظات أخرى، في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الجاري، تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وعنصر أمن وإصابة الآلاف، فيما أطلقت الرئاسات الثلاث مبادرات ووعود بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ولاتزال بعض مناطق العاصمة، تشهد انتشاراً امنياً مكثفاً وخاصة في الطرق والتقاطعات الحيوية منها، التي قُطعت خلال التظاهرات، في حين أعادت السلطات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد، كما أعيدت خدمة الإنترنت.

بغداد اليوم- بغداد

رأى رئيس كتلة الحل، محمد الكربولي، اليوم الأحد، أن هناك جهود حثيثة لتوريط العراق بصراعات تجري خارج الحدود، وذلك على خلفية تفجير الرطبة اليوم.

وقال الكربولي، في تغريدة على حسابه بتويتر: "نعلم جيدا ان هناك جهود حثيثة لتوري

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، عن نية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تقديم قائمة جديدة للتعديلات الوزارية، والتي من المؤمل التصويت عليها داخل البرلمان بعد انتهاء زيارة أربعينية الامام الحسين.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)،

بغداد اليوم-بغداد

رأى النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، الأحد، أن الشعب العراقي وصل الى مرحلة عدم الثقة بالحكومة "نتيجة الوعود غير الصادقة"، فيما أشار إلى تحرك وزارة المالية لتوفير الأموال اللازمة لتطبيق مبادرات الاستجابة لمطالب المتظ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اللجنة الوزارية العليا للتحقيق بأحداث التظاهرات تعقد اجتماعها الأول وتتخذ عدة قرارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اللجنة الوزارية العليا للتحقيق بأحداث التظاهرات تعقد اجتماعها الأول وتتخذ عدة قرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).