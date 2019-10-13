شاهد بالصور.. مصير معاملات منحة الـ3 اشهر للعاطلين ينتهي الى “النفايات” في الديوانية!

2019/10/13 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق رصدت “يس عراق” صورا تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كيف انتهى مصير معاملات منحة الـ3 اشهر التي اطلقتها الحكومة للعاطلين الى “النفاياتط في محافظة الديوانية.وتظهر الصور طلبات العاطلين مرفقة بمستمسكاتهم الثبوتية وهي مرمية على الارض بعد ان تم تسليمها الى الدوائر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

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