محلل سياسي يقارن احتجاجات تشرين 2019 بالانتفاضة الشعبانية: الظلم محركها

2019/10/13 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعزا المحلل السياسي احسان الشمري، الاحد، اسباب الاحتجاجات التي شهدها العراق في مطلع تشرين الاول 2019 الى الظلم وغياب العدالة الاجتماعية.وقال الشمري في منشور على صفحته في فيسبوك وتابعته “كلكامش برس” “اجد ان احتجاج تشرين 2019 ، اسقط التفسير الذي اخذ بعداً طائفياً بأن انتفاضات الشيعة ضد النظام السابق كانت لأسباب تتعلق بالحاكم السني”.واضاف ان “لظلم هو المحرك..سواء كان ضد عقيدتهم وغيره من الاسباب قبل 2003 ..او الظلم نتيجة غياب العدالة الاجتماعية وغيره في ظل الاحزاب الشيعية بعد 2003”.

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