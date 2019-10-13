تركيا تكشف عن دور العراق في عملياتها العسكرية بسوريا

2019/10/13 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكدت تركيا، الاحد، أن لديها تعاون مع العراق بشأن العمليات العسكرية الاخيرة في سوريا.

وقال السفير التركي في بغداد فاتح يلدز خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، وتابعته “كلكامش برس”، إن “تركيا مصرة على مكافحة الارهاب”، مبينا ان “هناك تعاون مع الجانب العراقي بشأن العمليات العسكرية في سوريا”.

واضاف انه “لغاية الان قمنا بتنفيذ عمليتين في سوريا”، موضحاً انه “اثناء العمليات تم القضاء على عدد كبير من العناصر الارهابية”.

وطالب يلدز بـ”عدم تصديق الشائعات”، مؤكداً أن “العمليات لا تستهدف المدنيين ولا الحلفاء”.

وبين “عندما تنتهي العمليات العسكرية سنقوم باعادة الاسر السورية الى مناطقها”.

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