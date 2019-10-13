2019/10/13 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، الاحد، عن افتتاح رصيفي 25 و 26 ضمن المرحلة الاخيرة لانجاز مشروع الارصفة الثلاث لميناء ام قصر الشمالي، مؤكدة انجاز المرحلة الاخيرة من المشروع.وقالت الوزارة في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إنه تم افتتاح “رصيفي رقم 25 ,و 26 ضمن المرحلة الاخيرة لانجاز مشروع الارصفة الثلاث لميناء ام قصر الشمالي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انجاز مشروع الارصفة الثلاث لميناء ام قصر الشمالي بافتتاح رصيفي 25 و 26 وكالة خطوة برس.

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