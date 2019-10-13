اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات تعقد اجتماعها الاول

2019/10/13 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة الوزارية العليا المشكلة من مجلس الوزراء للتحقيق في الاحداث التي رافقت التظاهرات ،اليوم الاحد، اتخاذها عددا من المقررات بهذا الخصوص.

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