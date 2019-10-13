2019/10/13 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، توفير 650 فرصة عمل جديدة للخريجين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط تعلن توفير 650 فرصة عمل جديدة للخريجين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط تعلن توفير 650 فرصة عمل جديدة للخريجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).