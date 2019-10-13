2019/10/13 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى حكومي وفتح الطريق المحاذي له جنوب بغداد.

وذكر بيان للامانة تلقته "الغد برس"، ان "الجهد الهندسي والآلي الخاص بامانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى محطة كهرباء الجنوب بالاضافة الى فتح الطريق المحاذي للمحطة والمغلق بفعل الكتل الكونكريتية الخاصة بالمحطة ضمن منطقة الزعفرانية لتباشر بعدها ملاكات بلدية الكرادة بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع والطريق المغلق منذ سنوات عديدة".

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