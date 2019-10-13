النفط : توفير 650 فرصة عمل جديدة للخريجين

2019/10/13 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النفط عن توفير 650 فرصة عمل للخريجين ، اليوم الاحد، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج في مقر الوزارة لبحث اليات تنفيذ القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء بشان تحقيق مطالب المتظاهرين بحضور السادة المستشارين والمدراء العامين لشركات ودوائر القطاع النفطي.

واكد الوكيل فياض حسن نعمة، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الوزارة وفرت 650 فرصة عمل لخريجي كليات هندسة النفط والهندسة الكيمياوية وعلوم الجيلوجيا لتشغيلهم في شركات القطاع النفطي والشركات الاجنبية ليحلو محل العمالة الاجنبية"، مشيرا ان "هذه الفرص تم استكمال اجراءاتها الادارية وهي قيد الانجاز خلال وقت قريب جدا".

واضاف ان "الوزارة تحرص على تنفيذ توجيهات الحكومة و حزمة القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء" ، موضحا انه "تم خلال الاجتماع ابلاغ توجيهات السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان بضرورة العمل على ايجاد فرص العمل للطاقات العراقية العاطلة عن العمل من خلال الشواغر الوظيفية او من خلال تنفيذ مشاريع واعطاء اولوية فيها للقطاع الخاص العراقي الذي سيعمل على استقطاب الايدي العاملة العراقية".

واضاف البيان انه "تم خلال الاجتماع ايضا بحث المشاريع الستراتيجية لصناعة النفط والغاز والعمل على تسريع وتائر العمل لانجازها وبما يحقق المنفعة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوفير مساحات اوسع للعمل".

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