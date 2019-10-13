الاعرجي: جرائم قتل المتظاهرين لا يكشفها الا القضاء

2019/10/13 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق علق نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي قرار تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للكشف عن الجهة التي قمعت وقتلت المتظاهرين قائلا: ” جرائم قتل المتظاهرين لا يكشفها الا القضاء”.ونشر الاعرجي تغريدة على حسابه في تويتر ، ” ان كنا نريد نتائج تكشف الحقائق فيجب ان توكل التحقيقات […]

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