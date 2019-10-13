2019/10/13 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، الاحد، أنها وقيادة عمليات بغداد قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى حكومي وفتح الطريق المحاذي له جنوب العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إن “الجهد الهندسي والآلي الخاص بامانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى محطة كهرباء الجنوب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



رفع كتل كونكريتية جنوبي بغداد وكالة خطوة برس.

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