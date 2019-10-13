2019/10/13 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بلاده تنظر "بقلق بالغ" لتقارير أشارت إلى مقتل سياسية كوردية بارزة وأسر مقاتلين كورد في شمال شرق سوريا، منددة بعمليات الإعدام التعسفي.وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: "نجد هذه التقارير مقلقة للغاية...هذا يدل على حالة عدم الاستقرار الكامل في منطقة شمال شرقي سوريا منذ بدء تركيا عملياتها العسكرية هناك".وشدد على أن واشنطن تدين وبشدة أي عمليات إعدام للمدنيين والسجناء خارج نطاق المحاكم والقضاء.يذكر أن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، نشر مقاطع فيديو قال إنها لفصائل سورية معارضة، تنفذ إعدامات ميدانية طالت أعضاء في الإدارة الذاتية الكوردية شمال شرقي سوريا.وشنت تركيا وفصائل من المعارضة السورية المسلحة عملية واسعة سمتها "نبع السلام"، في مناطق شمال شرقي سوريا حيث تنشط الإدارة الذاتية الكوردية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا "قلقة للغاية" لاعدام وأسر كورد بسوريا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا "قلقة للغاية" لاعدام وأسر كورد بسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).