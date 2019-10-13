المهندس يكشف طبيعة مشاركة الحشد بتأمين الزيارة الأربعينية ويعلن فتح ساحات جديدة

2019/10/13 | 18:20

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بغداد اليوم- بغداد

كشف نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، اليوم الأحد، طبيعة مشاركة الحشد بتأمين الزيارة ...





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