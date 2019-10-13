انتهاء العمل بارصفة ميناء ام قصر الشمالي

2019/10/13 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي بعد افتتاحه ،امس السبت، رصيفي 25 و 26 انجاز المرحلة الاخيرة من مشروع الارصفة الثلاث لميناء ام قصر الشمالي.

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