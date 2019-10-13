النجف تسجل وصول 5 ملايين زائر

2019/10/13 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة النجف الاشرف ،اليوم الاحد، دخول اكثر من خمسة ملايين زائر عبر بوابات المدينة منذ اليوم الاول من شهر صفر.

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