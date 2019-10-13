الحلبوسي متورط بصرف المليارات خارج الضوابط

2019/10/13 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف النائب بحكم القانون، باسم خشان، اليوم الأحد، عن قيامه بتحريك دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.

وذكر خشان في حديث لـ"الغد برس"، أن " قام بتحريك ثلاث دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب، الحلبوسي، وهي: قيامه بمخالفة قرارات قضائية صريحة والثانية تستر رئيس مجلس النواب على أعضاء منتهية ولايتهم بحكم القانون لعدم صحتها وصرف رواتب ومخصصات حماية لهم وبدل سكن".

وأضاف، أن " الدعوى الثالثة تتضمن قيام الحلبوسي بالتورط في صرف 50 مليار دينار خارج الضوابط ضمن عملية صرف استمرت منذ السنين حتى تجاوزت ال800 مليار دينار عراقي لاعضاء الجمعية الوطنية والنواب السابقين للدورات الماضية، رغم ان بعضهم الان يسكن خارج العراق ".

وأكد خشان، أن" الدعوى الأخيرة والمتمثلة بالخرق المالي الكبير تم تشخيصها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بينما دعوى صرف رواتب لأعضاء انتهت عضويتهم تستند لقرارات مجلس شورى الدولة والتي تنص صراحة على ان العضو المنتهية عضويته بقرار قضائي، يتم التوقف عن صرف رواتبه من تاريخ صدور القرار القضائي بحقه".

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