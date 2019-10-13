المهندس: الحشد سيؤمن الزيارة الاربعينية

2019/10/13 | 18:47

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كلكامش برس/ بغدادكشف نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، اليوم الأحد، طبيعة مشاركة الحشد بتأمين الزيارة الأربعينية، معلنا فتح ساحات جديدة.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته “كلكامش برس” إن “نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بحث مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الخطة الأمنية الخاصة بالحشد لتأمين الزيارة الأربعينية العالمية والاسناد الخدمي”.وأكد المهندس وفق البيان، على أن “مشاركة الحشد الشعبي في تأمين الزيارة الأربعينية تضمنت القيام بعمليات استباقية امنية واستخبارية ومسك حدود كربلاء وعمل اطواق امنية وتسخير الجهد الامني والاستخباري لإنجاح الزيارة ومنع الخروقات الإرهابية”، مشيراً إلى “فتح ساحات جديدة لإيواء العجلات وانشاء مستشفيات ميدانية ونشر مفارز طبية، فضلا عن دعم جهود المواكب لإيواء الزوار بالإضافة الى الجهود الاعلامية التي تساهم في ابراز معالم الزيارة العالمية ومشاركة مختلف الجنسيات فيها وما يبذل من جهود رسمية وشعبية فيها”.واشاد بـ”مستوى التنسيق والتعاون والدور الامني والخدمي الذي تقوم به محافظة كربلاء وكافة دوائر ومؤسسات الدولة التي اكتسبت خبرات وتجارب واسعة في هذا المجال”، لافتا إلى أن “حدثا عالميا مثل الزيارة الأربعينية يحتاج الى تكامل كل الجهود لإنجاحها”.وثمن “دور اهالي محافظة كربلاء وبقية المحافظات لما يقدموه من خدمات للزائرين في تقديم وجبات الطعام وفتح منازلهم لمبيت الزائرين”.

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