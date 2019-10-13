البصرة.. تحذير من انقلاب مجلس النواب على العملية السياسية

2019/10/13 | 18:51

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بغداد اليوم - بغداد

حذرت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، من انقلاب على النظام السياسي الحالي، فيما دعت لتجميد صلاحيات كردستان قبل قرار الغاء مجالس المحافظات.

وقال رئيس اللجنة، احمد عبد الحسين، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان العراقي ينقلب على العملية السياسية من خلال محاولته الغاء او تجميد مجالس المحافظات"، داعيا اعضاء البرلمان إلى "إلغاء الصلاحيات غير القانونية الممنوحة لأقليم كردستان والسيطرة على النفط والمنافذ الحدودية قبل تجميد عمل مجالس المحافظات".

واتهم عبد الحسين، الحكومة المركزية بـ"ممارسة الدكتاتورية من خلال تعزيز المركزية الأنتقائية التي تطبق على محافظات العراق بأستثناء محافظات الأقليم التي تأخد اكثر من استحقاقها بطرق غير قانونية".

وأشار إلى أن "طبيعة النظام في العراق لا مركزي ومحمي من الأمم المتحدة، وفكرة الغاء مجالس المحافظات مخالفة دستورية وانقلاب على النظام السياسي".

وكان مجلس النواب قد صوت، يوم الثلاثاء (9 تشرين الأول 2019)، على تجميد مجالس المحافظات، وإلغاء المجالس البلدية، ومجالس الاقضية، ضمن حزمة التوصيات التي صوت عليها "تلبية لمطالب المتظاهرين".

بغداد اليوم- بغداد

عقدت اللجنة الوزارية العليا برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، والتي شكلها مجلس الوزراء للتحقيق في الاحداث التي رافقت التظاهرات الاخيرة، امس السبت، اجتماعها الاول.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط، فقد "جرى خلال الاجتماع من

بغداد اليوم- بغداد

رأى رئيس كتلة الحل، محمد الكربولي، اليوم الأحد، أن هناك جهود حثيثة لتوريط العراق بصراعات تجري خارج الحدود، وذلك على خلفية تفجير الرطبة اليوم.

وقال الكربولي، في تغريدة على حسابه بتويتر: "نعلم جيدا ان هناك جهود حثيثة لتوري

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، عن نية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تقديم قائمة جديدة للتعديلات الوزارية، والتي من المؤمل التصويت عليها داخل البرلمان بعد انتهاء زيارة أربعينية الامام الحسين.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)،

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