ماكغورك يوجه انتقادات للتوغل التركي بالاراضي السورية

2019/10/13 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إنتقد المبعوث السابق للرئيس الأميركي للحرب ضد داعش بريت ماكغورك، العملية العسكرية التركية في سوريا.

وأوضح ماكغورك في تغريدة على تويتر، ان العملية العسكرية التركية، أدت الى هروب عدد من محتجزي التنظيم، من الذين تطلب القاء القبض عليهم سنوات طويلة، مضيفا ان الفصائل الموالية لتركيا، تقوم بإعدام المدنيين السوريين.

وأضاف ماكغورك، ان أربعة أيام من القتال، نتج عنها حسب الأمم المتحدة، نزوح مئة وثلاثين الف مواطن، مع توقعات بإرتفاع الرقم الى ثلاثة اضعاف الرقم المعلن.

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