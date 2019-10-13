رفع الكتل الكونكريتية وفتح احد الشوارع المغلقة في الزعفرانية

2019/10/13 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الاحد، رفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى حكومي، وفتح الطريق المحاذي له في الزعفرانية ببغداد.

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