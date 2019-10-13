2019/10/13 | 19:05

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وزارة النفط توضح صحة صدور مذكرة قبض بحق مدير سومو

تأریخ التحریر: : 2019/10/13 19:01

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