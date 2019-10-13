2019/10/13 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشفت شبكة “دون بالون” الإسبانية صباح اليوم الأحد، عن تحديد نادي ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند هداف نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، بديلاً للمخضرم كريم بنزيما في القريب العاجل.

وحقق المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ19 عاماً بداية رائعة للغاية مع فريق سالزبورج هذا الموسم، حيث سجل 14 هدفاً في أول 10 مباريات مع الفريق، قبل أن ينجح في تسجيل ثلاثية تاريخية “هاتريك” ضد جينك.ويمتاز هالاند بطول القامة، حيث يبلغ طوله 194 سم، ورغم ذلك، يملك مهارة بالتعامل مع الكرة، ويشغل منصب رأس الحربة، كما يجيد اللعب بمراكز هجومية أخرى أيضاً.وأكدت “دون بالون” أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد قرر التعاقد مع الدولي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج، حيث يراه اللاعب المثالي لخلافة كريم بنزيما الذي وصل لعامه الـ32 في خط هجوم الفريق الأبيض.وقالت أن سعر الشاب النرويجي في السوق يقدر بـ12 مليون يورو، ولكن كل يوم يمر يرتفع سعره بشكل لا يصدق، وإذا لم يتعاقد معه ريال مدريد قريباً، فسوف يصل سعره إلى 60 أو 70 مليون يورو.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يحدد هالاند بديلاً لـ كريم بنزيما) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يحدد هالاند بديلاً لـ كريم بنزيما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).