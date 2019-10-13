المحمداوي يطالب رئيس ديوان الوقف الشيعي بالكشف عن إيرادات هيئة استثمار الوقف

2019/10/13 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب جمال المحمداوي، سؤالا برلمانيا الى رئيس ديوان الوقف الشيعي للإجابة عنه كتابيا بشأن الإيرادات الكلية لهيئة وإدارة استثمار أموال الوقف الشيعي منذ تأسيسها ولغاية العام الفين وثمانية عشر.

وقال المحمداوي في بيان صحفي، إن الكتاب تضمن الاستفسارات عن مبلغ الإيراد الكلي لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف الشيعي منذ تأسيسها ولغاية العام الفين وثمانية عشر، وعن الحسابات الختامية الخاصة بهذه الهيئة للأعوام من الفين وثمانية ولغاية الفين وثمانية عشر.

واضاف كما تم السؤال عن هل تم تشكيل مجلس إدارة للهيئة وتزويد مجلس النواب بنسخ من أوامر تشكيل هذا المجلس.

واشار المحمداوي في سؤاله البرلماني إلى الاستفسار عن استحصال موافقة مجلس الوزراء على تعيين رئيس هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف الشيعي وفق أحكام المادة الخامسة من القانون.

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