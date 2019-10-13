“بالصور” وقفة في البصرة للمطالبة بالكشف عن قتلة المغدورين “حسين وزوجته سارة”

2019/10/13 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نظمت شرائح شبابية مختلفة وقفة وسط البصرة للمطالبة بالكشف عن قتلة المغدورين “حسين وزوجته سارة” اللذين عثر عليهما مقتولين داخل شقتهما على يد مسلحين مجهولين.وشهدت الوقفة حمل لافتات تستذكر مواقف حسين وسارة مع المتظاهرين واخرى استعرضت الناشطين الذين تم اغتيالهم في اوقات سابقة.كما دون المحتجون على احدى اللافتات هاشتاك “انا […]

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