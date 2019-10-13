الخامنئي: انتهاء الحرب في اليمن سيكون له تبعات إيجابية في المنطقة

2019/10/13 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، الاحد، إن انتهاء الحرب في اليمن يمكن أن يكون له تبعات إيجابية في المنطقة.

وذكر الخامنئي خلال استقباله عصر اليوم في طهران رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والوفد المرافق له، أن “ايران قدمت منذ فترة طويلة خطة تتالف من 4 بنود لوقف الحرب في اليمن”، مؤكداً أن “النهاية الصحيحة للحرب في اليمين ستترك تاثيرات ايجابية في المنطقة”.

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