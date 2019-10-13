انباء عن اطلاق سراح الناشط عقيل التميمي

2019/10/13 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاحد، نبأ اطلاق سراح الناشط عقيل التميمي، والذي تم اعتقاله في الثاني من تشرين الاول الحالي، بالتزامن مع موجة تظاهرات شهدتها بغداد والمحافظات.

وطالب العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باطلاق سراح التميمي وناشطون آخرون والكشف عن الجهة المسؤولة عن اعتقالهم مع بداية التظاهرات .

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