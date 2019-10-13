اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات الأخيرة تعقد اجتماعها الأول

2019/10/13 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة الوزارية العليا برئاسة وزير التخطيط نوري الدليمي، والتي شكلها مجلس الوزراء للتحقيق في الاحداث التي رافقت التظاهرات الاخيرة، اجتماعها الاول.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط، فقد جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات عمل اللجنة وانجاز مهمتها ضمن السقف الزمني المحدد لها.

وتقرر في الاجتماع ان تتولى اللجنة، جمع الوثائق والادلة والاستماع الى شهادات جميع الشهود من ذوي العلاقة، ومن ثم رفعها الى مجلس القضاء الاعلى للنظر فيها، واتخاذ الاجراءات بشأنها، وفقا للقوانين العراقية.

كما تقرر ايضا، وفق البيان ان تبقى اللجنة دائمة الانعقاد، لحين اكمال جميع الملفات، وتقديمها الى الجهات المختصة.

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