2019/10/13 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان خلال الاسبوع الجاري اجتماعا لبحث الاوضاع في "كوردستان الغربية= روژافا" في اشارة الى المناطق ذات الاغلبية الكوردية شمال شرق سوريا والتي تتعرض لاجتياح عسكري تركي منذ الاسبوع الماضي.وافادت معلومات صحفية باربيل عاصمة اقليم كوردستان الى ان البرلمان الكوردستاني سيعقد اجتماعه في الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الثلاثاء 15 تشرين الاول الجاري من اجل بحث الاوضاع في كوردستان سوريا.ويعقد الاجتماع بناء على طلب من قبل معظم الكتل البرلمانية من اجل بحث تداعيات الاحداث التي تترتب على الاجتياح العسكري التركي لشمال شرق سوريا.وكان برلمان كوردستان قد اصدر في وقت سابق بيانا ادان فيه الهجوم التركي لغرب كوردستان مطالبا المجتمع الدولي العمل على ايقاف الهجوم التركي لهذا الجزء من كوردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان يدخل على خط الاوضاع في "روژافا") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان يدخل على خط الاوضاع في "روژافا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).