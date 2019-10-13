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نائب بتحالف الاصلاح: العراق يواجه ثلاثة تحديات خطيرة


نائب بتحالف الاصلاح: العراق يواجه ثلاثة تحديات خطيرة
2019/10/13 | 19:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، رعد الدهلكي، الاحد، عن ابرز التحديات التي يواجهها العراق، واصف...

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