2019/10/13 | 19:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، رعد الدهلكي، الاحد، عن ابرز التحديات التي يواجهها العراق، واصف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب بتحالف الاصلاح: العراق يواجه ثلاثة تحديات خطيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، رعد الدهلكي، الاحد، عن ابرز التحديات التي يواجهها العراق، واصف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب بتحالف الاصلاح: العراق يواجه ثلاثة تحديات خطيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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