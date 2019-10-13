نائب بتحالف الاصلاح: العراق يواجه ثلاثة تحديات خطيرة

2019/10/13 | 19:22

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، رعد الدهلكي، الاحد، عن ابرز التحديات التي يواجهها العراق، واصف...





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