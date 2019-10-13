فلاح أمين الرهيمي - ترمب ... السياسي المتسرع والمتذبذب

2019/10/13 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي في قاموس السياسة لا توجد علاقات ولا صداقات ...وإنما توجد مصالح وصفقات ومناصب ...من صفات الزعيم السياسي والقائد العسكري الإرادة والصواب والحكمة والحسم في الأمور الدقيقة والصعبة.إن أي متتبع لمواقف وتصريحات الرئيس (ترمب) يلاحظ التذبذب والقلق والاضطراب في شخصيته وكلامه تارة للتطرف والصلابة وأخرى للتردد والليونة والدبلوماسية ونشاهد ونلمس ذلك من خلال الأزمة التركية مع قوات سوريا الديمقراطية ...ك......

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