منذر خدام - الحلقة الخامسة عشرة: حراك الشعب السوري من الحلم بالتغيير إلى الكارثة

2019/10/13 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الحلقة الخامسة عشرةحراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثةالفصل الخامسرؤية المعارضة في الداخل لمنطلقات وأٍسس الحوار7-رؤية هيئة التنسيق الوطنية للعملية السياسية وفق بيان جنيف1 لعام 2012(48)أ-مقدمة:تعد عملية الانتقال السياسي الى نظام حكم جديد في سورية يتم من خلاله تجاوز نظام الاستبداد القائم، إلى نظام ديمقراطي، أحد اهم الأهداف الرئيسة للعملية السياسية في سورية.ويتم ذ......

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