2019/10/13 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور نصوص من ( لطائف المنن الكبرى) للشعراني وتعليقات عليها: (1 ، 2 )من ف2 : كتب المناقب الصوفية ، من ج1 من كتاب ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية ) مقدمة : وهى مقالات من سلسلة بعنوان ( منسوجات صوفية ) كانت تنشر تباعاً في ( مجلة الهدي النبوي ) بتوقيع المؤلف من عام 1928، تتناول بالتعليق نصوصاً مختارة من كتاب ( لطائف المنن الكبرى) للإمام عبد الوهاب الشعراني أشهر صوفى وأش......

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