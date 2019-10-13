بالصور.. أقوى إعصار يضرب اليابان منذ 60 عاماً

2019/10/13 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} ضرب أقوى إعصار اليابان منذ 60 عاما ويتسبب في دمار واسع واضطراب في حركة المواصلات.

كما أثر على مباريات كأس العالم للرغبي، وسباق السيارات فورميولا وان.وتسبب الاعصار بمصرع 19 شخصاً حتى الآن.انتهى

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