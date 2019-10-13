ليوث الرافدين يواجهون نشامى الاردن ودياً

2019/10/13 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

يواجه منتخبنا الشبابي لكرة القدم نظيره الاردني، في مباراتين وديتين، يومي ١٦ و١٨، من الشهر الحالي على استاد عمان الدولي في المعسكر التدريبي الذي يقام في عمان، استعدادا لتصفيات اسيا للشباب، المقرر اقامتها في كربلاء بداية الشهر المقبل.

وقال مدرب منتخبنا الشبابي، الكابتن قحطان جثير ، ان "وفد منتخب الشباب وصل يوم الاربعاء الى المملكة الاردنية الهاشمية لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الاردني للشباب".

واوضح جثير ، بأن "المعسكر يستمر لمدة ١٠ ايام تتخلله وحدات تدريبية صباحية ومسائية للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية قبل الدخول في مصاف تصفيات اسيا للشباب بداية الشهر المقبل في كربلاء المقدسة" .

من جهته، قال مدرب حراس الاسود، الكابتن حسين جبار ، ان " هذا المعسكر هو الثاني والاول الخارجي بعد بطولة غرب اسيا للشباب، والمعسكر الاول كان في مدينة كربلاء المقدسة، ويعد هذا المعسكر ذا فائدة كبيرة فنياً من خلال خوض مباراتين وديتين مع المنتخب الاردني الذي يعتبر من المنتخبات الجيدة .

يذكر ان منتخب شباب العراق أوقعته القرعة الى جانب منتخبات الكويت وعمان وفلسطين وباكستان في المجموعة الاولى من تصفيات اسيا للشباب التي ستقام في كربلاء المقدسة.

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