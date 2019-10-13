2019/10/13 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افتتح وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي، اليوم الاحد،، معهد موانئ العراق بواقع 120 طالب من طلبة الدراسة الاعدادية بعد اعتماده من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية رسميا لنيلهم شهادة الدبلوم بعد تخرجهم في محافظة البصرة .

وبين وزير النقل، في بيان تلقته "الغد برس"، "بعد التوسع الكبير الذي تشهده المواني العراقية في وقتنا الحالي حتم علينا ايجاد طرق لخلق موارد بشرية متخصصة بالعمل في المجال البحري مضيفآ ،تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل مركز التدريب المهني الخاص بالموانئ العراقية الى معهد متخصص بفرعين (إدارة - تقنيات الموانئ )يستقبل خريجي الدراسة الاعدادية بفروعها الادبي والعلمي والمهني ( ميكانيك ،كهرباء ) لتخريج شباب بصري مؤهل للعمل في القطاع الاداري والفني البحري بعدحصولهم على شهادة الدبلوم".

وتابع، ان "المعهد سيستقبل هذا العام 120 طالب 80 % من الذكور و20 % من الاناث"، مضيفا "يحتوي المعهد على قاعات دراسية واسعة مقسمة الى التدريس النظري والتدريس العملي بالإضافة الى خدمات شاملة تساعد الطالب كمركز استراحة بعد اكمال حصصهم".

ومن الجدير بالذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة الدراسات والمتابعة اجرت عدة زيارات ميدانية لتقييم المعهد لإقراره من قبل الوزارة واشادت بجهود وزارة النقل الحثيثة بهذا الصدد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح معهد موانئ العراق في البصرة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح معهد موانئ العراق في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).