تداول صور لورش محلية تصنع دروعا من “البراميل” لحماية المحتجين استعدادا لتظاهرات 25 اكتوبر

2019/10/13 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لورش عراقية محلية تقوم بصناعة دروعا من “البراميل” لحماية المحتجين اثناء التظاهرات المقررة في الـ25 من الشهر الحالي.وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة شبابية لتلافي الرصاص اذا ما تكرر مشهد المواجهات وقمع المتظاهرين وقتلهم الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت منذ الاول من تشرين الاول الحالي وذهب […]

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