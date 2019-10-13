المنافذ تعلن دخول أكثر من مليوني أجنبي إلى العراق للمشاركة بالزيارة الأربعينية

2019/10/13 | 19:53

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، دخول أكثر من مليوني أجنبي إلى العراق للمشاركة بالزيارة ا...





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