الهنين لواع: مجلس الوزراء سيحدد سقوف زمنية لتنفيذ الإصلاحات واقرار العدالة الاجتماعية في جدول الرواتب

2019/10/13 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، اليوم الأحد، أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستشهد إطلاق حزمة إصلاحات جديدة.

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