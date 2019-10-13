المنافذ تسجل دخول اكثر من مليوني زائر اجنبي لاداء الزيارة الاربعينية

2019/10/13 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ ،اليوم الاحد، ان مجموع الزوار الاجانب الذين دخلوا العراق ، للمشاركة في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ، وصل الى مليونين وسبعة عشر الف زائر اجنبي لغاية الثاني عشر من شهر صفر.

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