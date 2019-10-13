عمليات نينوى: إجراءات أمنية مشددة لمنع تسلل عناصر داعش الهاربين من سوريا

2019/10/13 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن قائد عمليات #نينوى، #اللواء #نومان_الزوبعي، اليوم الأحد، اتخاذ القوات العراقية سلسلة إجراءات مشددة لـ«منع» تسلل عناصر تنظيم داعش الهاربين من السجون في سوريا، بعد الهجوم العسكري […]

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