مسؤول كوردي: اتفاق مع موسكو يقضي بدخول الجيش السوري إلى كوباني

2019/10/13 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد عصمت شيخ حسن، مسؤول قوات الدفاع في الإدارة الذاتية الكوردية بشمال شرق سوريا، في حديث لـ RT توصل الإدارة إلى اتفاق مع موسكو يقضي بدخول الجيش السوري إلى المدينة الليلة.وقال شيخ حسن: "اتفقنا مع الروس والنظام على دخولهم الليلة كوباني (عين العرب)".وتوقعت الإدارة الكوردية أن تنتشر وحدات من الجيش السوري في مدينتي عين العرب ومنبج اللتين تسيطر عليهما "قوات سوريا الديمقراطية" في غضون 48 ساعة.

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