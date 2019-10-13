اللجنة العليا لتوزيع الاراضي تعقد اجتماعا برئاسة عبدالمهدي

2019/10/13 | 20:24

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، رعد الدهلكي، الاحد، عن ابرز التحديات التي يواجهها العراق، واصفا اياها بـ"الخطيرة على البلاد.

وقال الدهلكي في حديث خص به (بغداد اليوم)، انه "بعد موجة الاحتجاجات التي شهدها البل

بغداد اليوم - بغداد

حذرت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، من انقلاب على النظام السياسي الحالي، فيما دعت لتجميد صلاحيات كردستان قبل قرار الغاء مجالس المحافظات.

وقال رئيس اللجنة، احمد عبد الحسين، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم- بغداد

عقدت اللجنة الوزارية العليا برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، والتي شكلها مجلس الوزراء للتحقيق في الاحداث التي رافقت التظاهرات الاخيرة، امس السبت، اجتماعها الاول.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط، فقد "جرى خلال الاجتماع من

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