الإعدام يلاحق قتلة المتظاهرين.. هل تستطيع الحكومة تنفيذ ما وعدت به؟

2019/10/13 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق هدوء حذر تشهده العاصمة العراقية بغداد، وباقي المحافظات، التي شهدت احتجاجات شعبية غاضبة، خلال الأيام الماضية، جاء تدخل المرجع الشيعي الأعلى في #العراق #علي_السيستاني، الذي حمل […]

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