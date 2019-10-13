دولة القانون تكشف لـ”كلكامش” سيناريو يوم غد لانتخاب محافظ لبغداد

2019/10/13 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاحد، أن عملية التصويت على محافظ بغداد البديل للمحافظ المستقيل فلاح الجزائري تسير بشكل جيد، عبر توافق بين ائتلاف دولة القانون واتحاد القوى، مشيراً الى أن اسباب استقالة الجزائري تعود الى مشاكل صحية.

وقال المطلبي، لـ”كلكامش برس”، إن “قبل ترشيح المحافظ المستقيل فلاح الجزائري لمنصب المحافظ نصحته بعدم التقديم بسبب معاناته مع مرض في القلب”، مبيناً أن “نصيحته تأتي كون هذا المنصب فيه من المشقة الكثير لوجود منتسبي الوزارات التي نقلت الى المحافظة منها مديريات ودوائر التربية والصحة وهذه تحتاج الى جهود جبارة فضلاً عن القضايا الخدمية”.

واشار الى أن “اثناء سفره الى الصين بده التعب يزداد عليه وفكر بعد عودته بتقديم استقالته”، مؤكداً “وجود تهم تتعلق بقضايا فساد وهناك تحقيق بها، وهي الان مجرد تهم لم يثبت اي شيء الى الان، وهذه حالة طبيعية يتعرض لها اي مشروع حكومي”.

وتابع، أن “ائتلاف دولة القانون سيقدم البديل عن الجزائري وهو محمد جابر العطا الشخصية البغدادية حيث يتمتع ترشيحه بتوافق بين ائتلاف دولة القانون واتحاد القوى”، لافتاً الى أن “التوافق يتثمل بـ35 عضواً من اصل 58 عضواً”.

واختتم قوله، “يوجد منافسين من خارج المجلس، لكن تم التبليغ بأن اختيار المحافظ سيكون من داخل المجلس”.

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