2019/10/13 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة توزيع الاراضي تعقد اجتماعاً وتطلع على تقارير عن المساحات الجاهزة للتوزيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/13 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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