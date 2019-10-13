إعلان جدول توقيتات مشاركة مواكب عزاء الزنجيل في الاربعينية

2019/10/13 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر قسمُ الشعائر والمواكب والهيئات الحسينيّة في العراق والعالم الإسلاميّ، التابعُ للأمانتين العامّتين للعتبتين المقدّستين والمسؤولُ عن تنظيم المواكب والهيئات الحسينيّة، الجدولَ الخاصّ بتوقيتات دخول وخروج مواكب العزاء الحسينيّ {الزنجيل} التي ستُحيي أربعينيّة الإمام الحسين {عليه السلام} لهذا العام.

وبيّن القسمُ المذكور أنّ هذه التوقيتات هي منذ ساعة الانطلاق من المنصّة الموجودة قرب عارضة شارع قبلة الإمام الحسين(عليه السلام)، ثمّ الدخول الى العتبة الحسينيّة المقدّسة ومن ثمّ التوجّه الى العتبة العبّاسية المقدّسة لانتهاء المواكب، ويكون النزول مرّتين لكلّ موكب مرّة زنجيل ومرّة أخرى لطم، وكلٌّ ضمن محافظته، وسوف يوضع ختمٌ على الكفالة لعدد مرّات النزول، وعلى الإخوة كفلاء المواكب والهيئات الحسينيّة في جميع محافظات العراق الالتزام بالتوقيتات الواردة فيه.ودعا القسم كذلك أصحاب المواكب الى عدم مخالفة هذه الانسيابيّة المذكورة في أدناه خدمةً للإمام الحسين(عليه السلام) وزوّاره الكرام.15 صفر و 16 صفر (1441هـ)دخول مواكب الضعن كافة المحافظات16 صفر (1441هـ)محافظة ذي قار بأقضيتها ونواحيها من الساعة 7 صباحاً الى الساعة 9 صباحاًمحافظة بغداد بأقضيتها ونواحيها من الساعة 9 صباحاً الى الساعة 11 ظهراًمحافظة النجف بأقضيتها ونواحيها من الساعة 1 بعد الظهر الى الساعة 2 بعد الظهرمحافظة القادسيّة بأقضيتها ونواحيها من الساعة 2 عصراً الى الساعة 4 مساءًالكاظميّة المقدّسة من الساعة 4 مساءً الى الساعة 6 مساءًمحافظة ميسان من الساعة 7 ليلاً الى الساعة 9 ليلاًمحافظة ديالى من الساعة 9 ليلاً الى الساعة 11 ليلاًالدول العربيّة والإسلاميّة من الساعة 11 ليلاً الى الساعة 1 ليلاً17 صفر (1441هـ)محافظة البصرة بأقضيتها ونواحيها من الساعة 7 صباحاً الى الساعة 9 صباحاًمحافظة بابل بأقضيتها ونواحيها من الساعة 9 صباحاً الى الساعة 11 ظهراًمحافظة واسط بأقضيتها ونواحيها من الساعة 1 ظهراً الى الساعة 3 عصراًمحافظتا كركوك ونينوى بأقضيتهما ونواحيهما من الساعة 3 ظهراً الى الساعة 5 مساءًمحافظة المثنّى بأقضيتها ونواحيها من الساعة 7 ليلاً الى الساعة 9 ليلاًمحافظة صلاح الدين بأقضيتها ونواحيها من الساعة 9 ليلاً الى الساعة 11 ليلاًمحافظة ذي قار بأقضيتها ونواحيها من الساعة 11 ليلاً الى الساعة 12 ليلاًالدول العربيّة والإسلاميّة من الساعة 12 ليلاً الى الساعة 1 بعد منتصف الليل.انتهى

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