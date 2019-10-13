2019/10/13 | 20:38

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اللجنة العليا لتوزيع الاراضي تبحث تخصيص مساحات أخرى في المحافظات

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اللجنة العليا لتوزيع الاراضي تبحث تخصيص مساحات أخرى في المحافظات لبناء وحدات سكنية

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