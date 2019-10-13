سقوط ضحايا بانهيار فندق ضخم في أمريكا

2019/10/13 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تناقل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار فندق مؤلف من 18 طابق في مدينة نيو أورلينز الأمريكية.

وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين في انهيار فندق "هارد روك" في شارع باسين.

ويظهر مقطع الفيديو انهيار الطوابق العليا من الفندق وسقوط رافعتين كبيرتين نحو الشارع والمباني المجاورة.

وأفاد عمال الإنقاذ عن أن الفندق كان تحت الإنشاء وأسفر انهياره عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين.



بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

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